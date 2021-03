Gisteren 334 mensen aangehouden bij betoging Museumplein

De Amsterdamse politie heeft gisteren 334 mensen aangehouden bij een betoging tegen de coronamaatregelen op het Museumplein. Zij gaven geen gehoor aan de oproep van de politie om weg te gaan. Voor de demonstratie was geen toestemming verleend, bovendien hielden de aanwezigen onderling geen 1,5 meter afstand.

Alle opgepakte betogers zijn gisteren ook weer vrijgekomen, tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. 305 mensen kregen ook een gebiedsverbod opgelegd. Dat betekent dat ze vanaf komend weekend negen weken lang niet op het Museumplein en in de omliggende straten mogen komen.

Politie zette waterkanon in

Halverwege de middag kreeg de politie de opdracht om de circa 1000 mensen die zich op het plein hadden verzameld om 'koffie te drinken' tegen coronabeleid weg te sturen. Niet lang daarna zette de politie een waterkanon in om de menigte te verspreiden.

Onder de arrestanten was ook journalist Arnold Karskens van Ongehoord Nederland, een omroepvereniging die wil toetreden tot de publieke omroep. Volgens de politie bevond hij zich tussen de groep mensen die het plein niet wilde verlaten. Karskens zegt dat hij, ook na het tonen van zijn perskaart, is meegenomen. Volgens de politie is hij vrijgelaten nadat hij kon aantonen dat hij journalist was.

Het was gisteren de twaalfde keer sinds medio januari dat de politie op het Museumplein in actie kwam bij een betoging tegen de coronabeperkingen. Vorige week werd bekend dat de politie-inzet rond het plein tot dusver in totaal ruim 5,5 miljoen euro heeft gekost.