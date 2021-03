Rijkste man van Tsjechië komt om bij heli-crash in Alaska

Een helikopterongeluk in een afgelegen deel van Alaska heeft het leven geëist van de rijkste man van Tsjechië, Petr Kellner. Hij was een van de vijf mensen die bij de crash om het leven kwamen.

De helikopter was gecharterd door een luxe vakantieresort en stortte zaterdagavond neer bij een gletsjer, op 80 kilometer ten oosten van Alaska's grootste stad Anchorage. Een dag later vonden de hulpdiensten het wrak en vijf slachtoffers. Een zesde inzittende is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De vijf omgekomen slachtoffers waren twee gidsen, de piloot en twee Tsjechische gasten. De twee hadden in het gebied een skitocht gemaakt.

Kopieerapparaten

Onder de slachtoffers was dus Kellner, een 56-jarige zakenman met een vermogen dat door zakenblad Forbes wordt geschat op zo'n 15 miljard euro. Hij had aanvankelijk succes met de verkoop van kopieerapparaten en breidde zijn vermogen verder uit met zijn investeringsfonds PPF. Dat is wereldwijd actief en is gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas. Kellner schuwde de publiciteit, maar bekend is dat hij een fervent skiër was.

PPF heeft in een verklaring geschokt gereageerd op het overlijden van Kellner. "Met diep leedwezen maken wij bekend dat onze oprichter en eigenaar Petr Kellner op tragische wijze om het leven is gekomen in de bergen van Alaska." Ook de Tsjechische premier Babis spreekt op Twitter van een tragedie.