Hoofdredacteuren: politie had direct moeten ingrijpen bij bedreiging journalisten

De politie had gisteren direct moeten ingrijpen, toen journalisten belaagd werden door kerkgangers. Dat schrijft het Genootschap van Hoofdredacteuren in een verklaring naar aanleiding van de incidenten van zondag. Op Urk hield de politie zich in eerste instantie op de achtergrond, naar eigen zeggen om de zaak niet laten escaleren.

Journalisten die kerkgangers wilden interviewen over het schrappen van de coronaregels door kerken van de Gereformeerde Gemeenten, werden geschopt, bedreigd en geslagen. In Urk reed een kerkganger bij de Sionkerk in op een journalist van Powned. Die bleef ongedeerd. De bestuurder kon gewoon de dienst bijwonen, hij werd gisteravond aangehouden.

"Deze directe aanvallen op de journalistiek zijn niet aanvaardbaar en een aantasting van de persvrijheid", schrijft het Genootschap. De hoofdredacteuren willen een onderhoud met de politie en het Openbaar Ministerie over het "gebrekkige optreden" van de politie. Er waren weinig agenten ter plaatse en die kwamen pas laat in actie tegen de verdachten, staat in de verklaring.

Zo verliep het incident in Urk: