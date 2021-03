Ruim 10.000 ontvangers bijstand de dupe van fout bij gemeenten

Om hoeveel geld gaat het?

Er staat een rekenvoorbeeld in het document van VNG en KBvG. Een alleenstaande krijgt bijvoorbeeld 1022 euro per maand, plus 53 euro vakantietoeslag, dus in totaal 1075 euro. Deurwaarders moeten van 95 procent van dat bedrag afblijven, op de rest mogen ze beslag leggen. 95 procent van 1075 is 1021 euro. Deurwaarders zouden dus 1075-1021=54 euro moeten krijgen.

Maar de gemeenten geven het bedrag zonder vakantieslag door: 1022 euro, 95 procent daarvan is 971 euro. Daardoor lijkt het voor de deurwaarder dat het bedrag boven die 971 voor hen is en innen ze 104 euro, in plaats van 54. Dat is dus 50 euro te veel.