Brisbane in lockdown na vier nieuwe corona-besmettingen

In de rest van de staat Queensland, waar meer dan 5 miljoen mensen wonen, moeten bewoners weer mondkapjes dragen in het openbaar en mogen niet meer dan 30 personen bij elkaar komen. "We moeten dit nu doen om een langere lockdown te voorkomen", aldus de premier van Queensland, Annastacia Palaszczuk.

Australië telt in vergelijking met andere westerse landen relatief weinig coronabesmettingen en -sterfgevallen. De regering sloot vrij snel na het begin van de pandemie de grenzen, plaatste het land in lockdown en stelde ook strenge regels op voor sociale afstand.

Sinds het begin van de uitbraak heeft Australië iets meer dan 29.000 infecties geregistreerd en zijn er 909 coronadoden gevallen, op een bevolking van zo'n 25 miljoen mensen. In Nederland (17 miljoen mensen) vielen tot nu toe 16.465 doden door corona.