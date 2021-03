Chili vaccineert snel en in iedere uithoek, maar ontkomt niet aan strengere lockdown

"Ik neem vandaag acht doses mee", zegt ze. In haar werkkamer in het ziekenhuis van Huépil controleert ze de koelbox waarin ze de Sinovac-flesjes vervoert. "Tussen de 2 en 8 graden Celsius", zegt ze tevreden. Het Chinese vaccin is voor haar makkelijker te gebruiken dan dat van Pfizer, dat veel kouder bewaard moet worden.

Vanuit de ambulance probeert ze haar patiënten van vandaag telefonisch te pakken te krijgen. "Kunt u ons misschien wat herkenningspunten geven, zodat we weten waar we moeten zijn?", vraagt ze. Veel woningen op het platteland hebben niet eens een huisnummer.

"Het is niet makkelijk om hier te komen", zegt Arnaldo Matamala. Deze service krijg je niet elke dag en ook niet overal. Wij zijn dankbaar." De bejaarde Matamala en zijn echtgenote kregen hun tweede prik, gewoon in de tuin. Het is een routinebezoekje voor Pamela Muñoz. "Nu we echt midden in de vaccinatiecampagne zitten, gaan we er elke dag op uit. Soms ook met twee ambulances, op huisbezoek."

Tóch tweede golf

De verpleegster is tevreden, maar maakt zich ook zorgen. "We hebben tot nu toe vooral bejaarden ingeënt. Die houden zich over het algemeen heel goed aan alle coronamaatregelen. Maar de jongeren doen dat veel minder, die zijn roekelozer." Het is haar verklaring van het stijgende aantal besmettingen en coronadoden in het land.

Want ondanks de vaccinatiecampagne zit ook Chili midden in een tweede golf. De toch al harde lockdown is in grote delen van het land aangescherpt. "Dit weekeinde mogen mensen niet eens hun huis uit om boodschappen te doen", zegt de Nederlandse journalist Boris van der Spek. Hij ging voor de NOS op pad met een cameraman. "De zomervakantie is hier net voorbij, en dat is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van de stijgende cijfers."

Hoe succesvol de vaccinatiecampagne ook is, het virus eist ook in Chili nog elke dag nieuwe levens.