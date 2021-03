Vrouw aangereden en ontvoerd, man opgepakt

De Groningse politie heeft een man van 22 aangehouden op verdenking van ontvoering van een 22-jarige vrouw. De arrestatie was gisteravond, uren nadat de vrouw in een auto naar verluidt opzettelijk was aangereden en meegenomen.

Ze zat 's middags in Doezum (Groningen) als passagiers in een auto toen ze door een andere auto werd achtervolgd en aangereden, meldt RTV Noord. Daarop botste de auto waarin ze zat tegen een boom. In de auto die haar achtervolgde zat de 22 jarige man die nu is opgepakt. Hij zou haar tegen haar wil hebben meegenomen.

De bestuurder van de auto waarin de vrouw zat was een man van 21, hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie zocht na het incident naar de man en de vrouw. Uiteindelijk meldde de man zich die avond zelf bij het politiebureau, samen met de vrouw. De politie meldt dat het bekenden zijn van elkaar.