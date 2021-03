8868 nieuwe besmettingen, gemiddelde stijgt

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8868 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1260 meer dan gisteren.

Het gaat om een flinke uitschieter van het aantal positieve coronatests, die echter wel past in een opwaartse trend van het aantal positieve coronatests. Afgelopen week werden gemiddeld 7239 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 14 procent vergeleken met vorige week.

De stijging van het aantal positieve tests kan maar ten dele worden verklaard doordat er vaker is getest. In de zeven dagen tot afgelopen donderdag steeg het aantal afgenomen GGD-tests met 8,5 procent. Het aantal positieve GGD-tests steeg in die periode echter met 16,9 procent. Het percentage positieve tests steeg daardoor ook, van 7,7 procent naar 8,4 procent.