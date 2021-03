Een hit op Netflix levert Nederlandse acteurs geen extra geld op

Volgens Parren zouden acteurs na het uitzenden nog geld kunnen krijgen voor het gebruik van hun rechten, via Norma. Dit is in de wet nu wel geregeld voor tv, maar niet voor streamingdiensten.

Met de NPO en Videoland van RTL zijn inmiddels op vrijwillige basis afspraken gemaakt voor een deel van de films. Maar, zegt Cramer, dat is maar een klein deel van de markt. Netflix is verreweg het meest gebruikte platform, en met buitenlandse platforms als Disney+ en Amazon Prime Video konden er nog geen afspraken worden gemaakt.

'Meedelen in succes Undercover'

Dat betekent dat de hoofdrolspelers, regisseur en scenarioschrijver van een hitserie als Undercover niet profiteren als de kijkcijfers goed zijn. Hetzelfde geldt voor stemacteurs die (teken)films inspreken. Zij krijgen vooraf een vergoeding en daarna niets meer.

"Het lijkt me meer dan logisch dat als een serie of film succes heeft, de makers nadien ook kunnen meedelen in dat succes", zegt Elise Schaap. "In Nederland hebben we dat nog niet geregeld, in bijvoorbeeld de VS en Spanje wel."