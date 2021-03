Politie pakt man op met bijna 3 miljoen euro aan cash in auto

De politie heeft in Landgraaf een man uit Oekraïne opgepakt omdat er bijna 3 miljoen euro aan cash in zijn auto lag. De arrestatie was al begin maart, maar is nu pas door de politie naar buiten gebracht.

De 45-jarige man had een onduidelijk verhaal over hoe hij aan het geld kwam. De politie denkt dat het crimineel geld is. Rechercheurs kwamen de Oekraïner op het spoor door informatie uit de berichtendienst Sky ECC die opsporingsdiensten hebben gekraakt.

In de auto lagen drie boodschappentassen met geldstapels. De politie liet het geld door De Nederlandsche Bank tellen, wat een bedrag van 2.947.750 euro opleverde.

De man is voorlopig op vrije voeten gesteld, maar het onderzoek naar hem loopt nog.