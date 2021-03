Oud-international Dijkstra nieuwe trainer hockeysters Den Bosch

Marieke Dijkstra is met ingang van komend seizoen de nieuwe trainer van de vrouwen van hockeyclub Den Bosch. Ze is de opvolger van Raoul Ehren, die in februari bekendmaakte na twaalf succesvolle jaren te stoppen bij de Brabantse club.

De 47-jarige Ehren gaat zijn aandacht na dit seizoen volledig richten op het vrouwenteam van België, een functie die hij al combineerde met zijn baan als clubcoach sinds maart 2019.

Den Bosch-bestuurslid Vera Vorstenbosch liet in een persbericht weten blij te zijn met de opvolger van Ehren: "De naam van Marieke viel snel. Ze past bij ons, is tactisch erg goed en heeft een heldere visie en mening. Daarnaast gelooft ze in onze cultuur en opleiding."