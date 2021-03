Erfenis van Trump: Georgia voert strengere kieswet in

In de Amerikaanse staat Georgia is het voortaan verboden kiezers die bij het stembureau in de rij staan een flesje water of wat te eten te geven. Het is een van de maatregelen uit een omstreden nieuwe kieswet. Die is volgens de Republikeinen bedoeld om het vertrouwen in het verkiezingsproces te garanderen, maar Democraten spreken van stemmenroof.

Georgia was bij de verkiezingen afgelopen november de ultieme battleground state. Biden won de staat als eerste Democraat in 28 jaar en zijn partij haalde er ook beide Senaatszetels binnen, waardoor de Democraten de macht in het Amerikaanse Congres veroverden.

Bidens tegenstander Trump bleef zonder bewijs te leveren volhouden dat er bij het stemmen gesjoemeld was. Ook riep hij een partijgenoot die de stembusgang overzag in een uitgelekt telefoontje op "11.780 stemmen te vinden" om Georgia alsnog van Biden te winnen. Allemaal tevergeefs.

Minder mogelijkheden om te stemmen

Dat rechters de Republikeinse beschuldigingen van systematische fraude keer op keer naar de prullenbank verwezen, deerde de partij in Georgia niet. Omdat ze er een meerderheid in het staatscongres hebben, konden ze nieuwe wetgeving aannemen die het stemmen bemoeilijkt. Geen enkele Democraat in de staat stemde voor.

"Over de gang van zaken bij onze presidentsverkiezingen werd leugen op leugen gestapeld. Nu zitten we met deze wet, gestoeld op diezelfde leugens", reageerde een Democratisch Congreslid.

Behalve het verbod op water en voedsel krijgen kiezers nu ook minder tijd om een poststem aan te vragen, zijn er minder plekken waar die stemformulieren kunnen worden ingeleverd en is legitimatie ook daarbij voortaan verplicht. Bovendien krijgt het Congres in Atlanta de mogelijkheid plaatselijke kiesfunctionarissen aan de kant te schuiven als hun werk niet voldoet.