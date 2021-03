Advies om nieuwe ID-kaarten te vervangen vanwege chipstoring

Mensen die dit jaar een identiteitskaart hebben gekregen en de nieuwe ingebouwde chip hebben geactiveerd, krijgen het advies de kaart gratis te vervangen. Er is sprake van een storing.

Via de chip, die sinds dit jaar is verwerkt in paspoorten en ID-kaarten, kan er ingelogd worden op onder meer de DigiD-app en websites van overheidsdiensten. De chipstoring zit niet in paspoorten die met hetzelfde technologische snufje zijn uitgerust.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens meldt dat de storing kan ontstaan na het activeren van de chip, waardoor de kaart niet meer goed uit te lezen is via documentscanners. De gemeente Den Haag schrijft in een bericht over een "productiefout".

ID-kaart blijft wel geldig

Verder heeft de dienst de inlogfunctie om de chip 'aan te zetten' via een pincode tijdelijk uitgezet, "om te voorkomen dat er veel mensen met deze storing te maken krijgen". Er wordt gewerkt aan een oplossing, aldus de dienst, die verder benadrukt dat de ID-kaart gewoon geldig blijft voor legitimatie en reizen.

Het gaat om identiteitskaarten die tussen 4 januari en 17 maart dit jaar zijn uitgegeven. Iedereen die de kaart heeft ontvangen, krijgt een brief. De ID-bewijzen kunnen tot 1 september 2022 kosteloos worden vervangen.