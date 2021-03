OM: onvoldoende bewijs om NAM te vervolgen vanwege aardbevingen Groningen

Hof beslist of OM vervolging mag staken

Het OM stelt dat uit het onderzoek is gebleken dat er sprake is "van aanzienlijke schade aan woningen als gevolg van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen". Maar in geen enkel geval kan worden aangetoond dat er "als gevolg van deze schade, concreet gevaar voor het leven van de bewoners is ontstaan."

Het OM vraagt het gerechtshof of de vervolging gestaakt mag worden. De beslissing ligt het hof.

"We willen benadrukken dat met deze beoordeling niets wordt afgedaan aan het concrete leed dat klagers en andere gedupeerden tot op de dag van vandaag ondervinden van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. En de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid", aldus Diederik Greive, hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.

Volgens het OM biedt het strafrecht in deze zaak geen oplossing voor de problemen van de Groningers. "Langs andere wegen zal het leed moeten worden gecompenseerd."