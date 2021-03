GGD's stoppen met diepe neustest bij kinderen

Kinderen krijgen vanaf 4 april bij een coronatest niet langer een wattenstaafje diep in de neus. Het RIVM adviseert GGD's om de staafjes nog maar een klein stukje in de neus te steken, waardoor de coronatest kindvriendelijker moet worden.

"Het RIVM heeft dit advies gegeven in de wetenschap dat de gevoeligheid van de test minder wordt, maar dat dit te verkiezen is vanwege de verwachting dat de testbereidheid van kinderen daarmee wordt verhoogd", schrijft de GGD Brabant-Zuidoost.

Neuspeuteren

Officieel heet de nieuwe methode voor kinderen de midnasale test. "Dat betekent dat het staafje ongeveer zo diep komt als wanneer je in je neus peutert", zegt kinderarts en OMT-lid Károly Illy in het NOS Radio 1 Journaal.

Hij pleit al langer voor meer kindvriendelijke coronatesten en hij is blij dat die er nu komen. "Dit is supergoed nieuws. Ik ben ervan overtuigd dat dit de testbereidheid onder ouders enorm vergroot."

Volgens de kinderarts zijn veel ouders terughoudend op grond van hun eigen ervaringen in de teststraat. "Ze hebben zelf meegemaakt hoe onprettig dat gevoel diep in de neus is. Daarom kiezen ze ervoor om hun kind maar thuis te houden en dat is zonde. Kinderen moeten overal aan kunnen meedoen."