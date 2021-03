Acteur Wahib zegt af voor talkshow Beau: 'Wens van slachtoffer en ouders'

De in opspraak geraakte acteur Bilal Wahib ziet af van deelname aan talkshow Beau. Wahib en zijn advocaat zouden aanschuiven om tekst en uitleg te geven over de ophef die was ontstaan nadat de acteur een jonge jongen had uitgedaagd zijn geslachtsdeel te laten zien in een livestream. Wahib komt niet, op verzoek van het slachtoffer en zijn ouders, bevestigt de redactie van het tv-programma.

De 22-jarige ligt publiekelijk onder vuur vanwege zijn livestream op Instagram dinsdagavond. Daarin daagde hij een minderjarige uit om zijn penis te laten zien in ruil voor 17.000 euro. De jongen deed dat ook daadwerkelijk. Wahib werd woensdag verhoord door de politie op verdenking van het maken en verspreiden van kinderporno. Zelf noemt hij het een uit de hand gelopen grap.

Op de geplande deelname van Wahib aan Beau kwam vandaag volop kritiek via sociale media: