'Stop handel met Wit-Russische staatsbedrijven die meedoen aan onderdrukking'

Wit-Russen in Nederland roepen bedrijven op om geen zaken meer te doen met Wit-Russische staatsbedrijven. "Geen enkel contract met een staatsbedrijf is martelingen waard", zegt Marina Ulyashyna van de Wit-Russische Diaspora in Nederland.

Sinds de presidentsverkiezingen in augustus, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties en oppositiepartijen grootschalig is gefraudeerd, wordt er in Wit-Rusland gedemonstreerd tegen president Loekasjenko. Tegenstanders van zijn regime worden hardhandig onderdrukt en gevangengezet. Hij is al 26 jaar aan de macht in het land.

'Vredestein gebruikt Wit-Russisch staal'

De NOS had contact met een ex-werknemer van het Wit-Russische staatsbedrijf BMZ, dat staal maakt. Hij werd onlangs ontslagen nadat hij was opgepakt bij een demonstratie en vijf dagen gevangen was gezet. Nu is hij ondergedoken omdat hij zich opnieuw bij een rechtbank moest melden. We noemen zijn naam niet omdat dat ernstige gevolgen kan hebben voor hemzelf en zijn familie.

We spraken hem via een internetverbinding: