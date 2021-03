Dertig meldingen bij Meldpunt Kinderporno over video acteur Wahib

Het Meldpunt Kinderporno heeft dertig meldingen gekregen over de chatsessie van de acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud. In de sessie, die dinsdagavond live werd gestreamd op Instagram, haalde Wahib een minderjarige jongen over om tegen betaling zijn geslachtsdeel te tonen.

De meldingen komen van mensen die de video ergens op internet hebben gezien, zegt directeur Arda Gerkens van het meldpunt. Voor zover bekend gaat het niet om mensen die dinsdagavond zelf getuige waren van de stream.

Het meldpunt heeft contact gehad met platforms als Facebook en YouTube, om ervoor te zorgen dat de rondgaande video's zo snel mogelijk worden verwijderd. Dat doen die platforms zo snel mogelijk, zegt Gerkens.

De 22-jarige Wahib, bekend van onder meer de serie Mocro Maffia, werd gisteren aangehouden naar aanleiding van het incident. Hij wordt verdacht van het maken en verspreiden van kinderporno. Na verhoor mocht hij weer naar huis. Het is nog niet bekend of hij wordt vervolgd.

'Vreselijk veel spijt'

Wahib liet gisteren via zijn advocaat weten dat het ging om een "totaal misplaatste grap", waarvan hij "vreselijk veel spijt" heeft. Vanavond zal de acteur zelf reageren in het RTL-programma Beau.

Diverse partijen hebben inmiddels gebroken met Wahib. Zo heeft zijn platenlabel Top Notch alle samenwerking stilgelegd. Datzelfde heeft NPO Zapp gedaan, waarvoor Wahib een programma maakte.