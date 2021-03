Krassen in monumentale kozijnen, op zoek naar de oorspronkelijke kleuren

Als die 'kleurtrappetjes' eenmaal blootliggen worden ze vergeleken met een kleurenwaaier om de precieze kleur vast te stellen. Veltman geeft toe dat het veel werk is, zeker voor monumenten waar vroeger ook schilderijen van zijn gemaakt. "Maar schilderijen zijn niet heel betrouwbaar. Daar zijn vaak wel verschillende varianten van bekend. Het enige echt betrouwbare is op de plek zoeken naar wat je aantreft."

Overigens komt er volgens Veltman meestal geen definitief antwoord op welke kleur het monument moet krijgen. "Er is in het verleden heel veel gebeurd aan zo'n pand. Bouwhistorisch is er ook van alles aan de hand. De bovenste helft is ruim een eeuw later pas verhoogd. En dat balkon bestond eerst ook helemaal niet."

Het is dus lastig te zeggen welke kleur het monument moet krijgen. Wel treffen de restauratieschilders vooral veel zandsteenkleuren aan. "En of dat de lichte zandsteen wordt of de wat zwaardere, want we hebben beide aangetroffen, dat weten we nog niet. Maar dat zijn vaak de warmgele of geelgrijze tinten."