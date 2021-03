Livestream Wahib: uit de hand gelopen grap of kinderporno?

Volgens kinderpsycholoog Tischa Neve is het onethisch als volwassene, maar zeker als BN'er, om zoiets te doen. "Een jongen van deze leeftijd laat zich meenemen in zo'n lacherige sfeer en adoreert degenen die hij voor zich heeft." De acteurs had moeten ingrijpen, stelt ze. Op meerdere moment hadden ze daar volgens haar de kans voor.

Wat Wahib heeft gedaan, is "fout fout fout", reageert strafrechtadvocaat Max den Blanken. Hij maakt een grove fout door iemand op te jutten zijn piemel te laten zien, stelt hij. "Maar de acteur had ook kunnen zeggen 'scheer je kop kaal of spring in de gracht'."

'Kinderporno'

Het stoort hem dat de politie de term kinderporno gebruikt en dat er in de media wordt gesproken van een 'seksvideo'. Je hoeft volgens hem geen strafrechtexpert te zijn om te zien dat dit geen kinderporno is.

"Was Bilal met opzet bezig een video te maken waarop kan worden gegeild? Volgens mij absoluut niet. Het was bedoeld als practical joke, een prank", zegt hij. De zaak moet niet als een zedenzaak worden behandeld, en hoort ook niet in het strafrecht thuis, vindt Den Blanken.

Het is volgens hem geen vooropgezet plan geweest. "We moeten een gesprek voeren over hoe we omgaan met zulke situaties. Maar termen als 'pedofiel' en 'kinderporno' helpen niet."