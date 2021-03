Houthandelaren voor het eerst persoonlijk vervolgd voor fout hout

Twee houtimporteurs worden persoonlijk vervolgd voor de import van fout hout uit Myanmar. Ze kunnen een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar krijgen.

Het is voor het eerst dat het Openbaar Ministerie bestuurders van bedrijven persoonlijk vervolgt voor het importeren van verboden hout. Wie het zijn, wordt niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het twee mensen van twee verschillende bedrijven zijn.

De bedrijven zouden hout uit Myanmar hebben geïmporteerd dat illegaal is gekapt. Het gaat om hoogwaardig teakhout, dat voor een hoge prijs wordt verkocht. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de betimmering van het dek van luxe jachten.

Tien zeecontainers

Op de Nederlandse markt mag alleen hout worden verkocht waarvan kan worden aangetoond dat het kappen was toegestaan. Op die manier wordt geprobeerd ontbossing tegen te gaan. Dat is sinds 2013 strafbaar binnen de Europese Unie.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit legde een van de bedrijven in 2017 al een dwangsom op. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf daarna via een stroman in Tsjechië de import van het hout doorgezet. In december 2019 is er beslag gelegd op teakhout van het bedrijf, het ging om ongeveer acht tot tien zeecontainers. De juiste documenten ontbraken volgens de inspecteurs.

Ook de betrokken handelaar in Tsjechië wordt in Nederland vervolgd. Het Openbaar Ministerie denkt de zaken dit jaar voor de rechter te kunnen brengen.