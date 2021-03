'Latere avondklok helemaal niet nodig voor ramadan'

Bovendien is het verlaten van de avondklok naar 22.00 uur, wat vanavond wordt bekendgemaakt, voor de ramadan helemaal niet van belang, stelt Köktas. "Het avondgebed, tarawih, begint rond die tijd. Dat zullen de mensen dus gewoon thuis moeten doen, net als vorig jaar."

Ook Karrat is realistisch. "Het zou mooi zijn als mensen gezamenlijk kunnen bidden in de moskee, dat zijn ze van oudsher gewend. Maar het is geen verplichting. Als het niet kan, dan kan het niet."

Burgemeester Aboutaleb heeft inmiddels in een brief aan de Rotterdamse raad gezegd de ramadan nooit de belangrijkste reden is geweest om de avondklok later in te laten gaan. Het ging hem vooral om de zomertijd, zei hij. Die gaat komend weekend in.

'Willen ramadan overleven zonder besmettingen'

Om mensen gezien de avondklok in de moskee te laten overnachten, zoals is geopperd, is volgens Köktas onverantwoord. "Het risico op besmettingen is veel te groot. We willen de ramadan overleven zonder coronabesmettingen."

Het verschil met 2020 is dat de moskeeën toen tijdens de ramadan wél gesloten waren. Ook nu ligt alles op tafel, zegt Köktas, maar het is een lastig dilemma waar nog het nodige overleg zal worden gevoerd. "Na vanavond weten we wat onze beweegruimte is. Belangrijkste is dat we onze mensen beschermen."