Nederlanders in Australië: 'Schrikken als je niet een kant op kan waar het veilig is'

De overstromingen zijn vooral erg voor de boeren in buurt, zegt Vergunst. "Je ziet dat ze alles op alles zetten om hun vee te beschermen, maar dat lukt niet altijd. Sommigen hebben 60 procent van hun veestapel verloren. Die koeien stonden zijn meegesleurd door het water. Ik heb ook veel weilanden onder water zien staan."

Tegelijkertijd is Australië wel goed voorbereid op dit soort natuurgeweld, zegt hij. "Het gebeurt normaal eens in de zoveel jaar, al is het nu al wel de vierde keer in vier maanden dat de brug onder water staat. In het noordelijke deel van het dorp dat afgesloten is geraakt, is er een winkel die van alles heeft ingeslagen om het een paar weken uit te houden. Het probleem is alleen dat er gehamsterd wordt."

"Tegelijkertijd zie je dat zo'n moment van verwoesting ook het mooiste omhoog brengt in mensen. Iedereen houdt elkaar voortdurend op de hoogte bijvoorbeeld, dat is fantastisch om te zien. Je ziet ook foto´s van mensen die in een ondergelopen café een biertje staan te drinken. Dat is ook typisch Australisch."

Modderbende

Voormalig olympisch zeilster Carolijn Brouwer (47) is eveneens getroffen door de overstromingen. Ze woont sinds 2008 met haar gezin in Australië. Ze zag dit weekend de hele benedenverdieping van haar huis onder water lopen.

Het staat aan een meer bij Berkeley Vale, een stadje in de buurt van Sydney. "Het is hier niet zo extreem als in andere delen, bijvoorbeeld ten westen van Sydney, waar de huizen zover onder water staan dat je alleen nog net dak ziet. Die mensen hebben het echt heel erg. Hier is alleen wat schade."

Maar vervelend is het wel. Brouwer zag zaterdag de tuin al onderlopen. Door de noordenwind sloegen de golven door de schutting. "Gelukkig hadden we de tijd om de meubels naar boven te tillen. Zondagochtend stond alles onder water.