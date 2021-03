Romeinse helm gevonden bij opgravingen in Nieuwegein

Bij opgravingen op bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein is een Romeinse helm gevonden uit de periode 50 tot 100 na Christus.

De helm zit in een brok klei en is ontdekt met een röntgenfoto. "Hij is helemaal in elkaar gedrukt. Hij ligt nu in een lab waar hij heel voorzichtig uit elkaar wordt gepeuterd", zegt archeoloog Roosje de Leeuwe tegen RTV Utrecht.

Dit type helm werd vroeger gedragen door voetsoldaten in het Romeinse leger. In Nederland zijn er tot nog toe negen gevonden. Drie daarvan lagen in het oude stroomgebied van de Rijn. Het is de bedoeling dat de helm wordt gerestaureerd en tentoongesteld.

Ritueel

Volgens de archeoloog is met name de vindplek bijzonder. De helm lag in een kuil naast wat kapot aardewerk. "In de Romeinse tijd was dit een buitengebied waar koeien stonden", zegt De Leeuwe. De kuil was waarschijnlijk een drinkplek. "Dus wat doen zo'n helm en twee gebroken potten daar? Dat is heel intrigerend. Wij denken dat het gaat om een ritueel."

Een mogelijkheid is dat de helm is achtergelaten als offer door een soldaat die aan het einde van zijn diensttijd zat. "Als een soort overgangsritueel."