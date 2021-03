Bijna duizend dorpen eerder aangesloten op glasvezel

KPN gaat samen met pensioenfonds ABP bijna duizend dorpen en woonkernen eerder aansluiten op glasvezel. De twee partijen stellen hier samen 1 miljard euro voor beschikbaar voor de komende vijf jaar. Het gaat in totaal om bijna 700.000 huishoudens en 200.000 bedrijven.

De provider heeft al eerder een versnelling van de glasvezelaanleg aangekondigd, maar concentreerde zich daarbij op grotere gemeenten. Met dit plan krijgen dorpen als Ankeveen, Grou en Zuidoostbeemster voor eind 2026 de beschikking over glasvezel. Op dat moment heeft in heel Nederland zo'n 80 procent van de huishoudens de beschikking over dit snellere internet.

De provider heeft al langer het doel om dit percentage te halen, maar sprak eerder over "op termijn".

Eerder glasvezel voor de dorpen

Volgens Menno Snel, bestuurslid ABP, levert de samenwerking het fonds een "aantrekkelijk rendement" op. KPN-topman Joost Farwerck benadrukt dat met deze extra investering de dorpen eerder glasvezel krijgen, anders zouden ze pas na 2025 aan de beurt komen. Nu moet het project een jaar later zijn afgerond.

De twee partijen gaan een zogeheten joint venture aan en stappen hier beiden voor 50 procent in. KPN heeft eerder al eerder 1,4 miljard euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van glasvezel (in totaal steekt het bedrijf in drie jaar tijd 3,5 miljard euro in 'digitalisering').