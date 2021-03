Opnieuw ramkraak bij opticien, ditmaal in Sittard

Een auto is vannacht een opticien in Sittard binnengereden. De ramkraak gebeurde vlak voor 04.30 uur.

Het is niet bekend of de overvallers iets hebben buitgemaakt. Na de kraak zijn ze gevlucht, meldt 1Limburg. De politie doet onderzoek.

Brillenwinkels zijn de laatste maanden vaker doelwit van ramkraken. Gisteren reed een auto binnen bij een brillenwinkel in Zaandam.

Merkbrillen

"Ze komen natuurlijk op bepaalde brillen en merken af", zegt de eigenaar van de winkel in Zaamdam tegen NH Nieuws. Vorige week was er ook al een ramkraak bij een filiaal van hem in Amsterdam.

Volgens de eigenaar loopt de schade van een kraak al snel in de tienduizenden euro's. "De pui kost al 30.000 euro. De jongens zijn niet goed bij hun hoofd dat ze zoveel schade aanrichten voor een paar brillen."

Ook in Beuningen, Krommenie en Elst zijn recent ramkraken op opticiens gepleegd.