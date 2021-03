Duitsland verlengt lockdown, meeste winkels in paasweekend gesloten

In Duitsland wordt de lockdown verlengd tot 18 april. Rond het paasweekend, tussen Witte Donderdag en Tweede Paasdag (1 en 5 april), worden de meeste winkels gesloten. Een eerder plan om met Pasen meer bezoekers thuis toe te staan, is van tafel. Dat is het resultaat van een urenlang overleg tussen bondskanselier Merkel en de leiders van de zestien deelstaten. De autoriteiten hopen zo een derde coronagolf in het land tegen te gaan.

In Duitse media wordt gesproken van een paaspauze. Naast het sluiten van de meeste winkels, waaronder ook supermarkten, zijn ook de vieringen rond Pasen en andere religieuze fysieke bijeenkomsten verboden. Wel kunnen gelovigen digitaal naar een viering kijken. Alleen op paaszaterdag mogen supermarkten open. "Dat is wel heel teleurstellend voor mensen", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek in het NOS Radio 1 Journaal.

Op een persconferentie afgelopen nacht drukte Merkel de Duitsers op het hart om vooral thuis te blijven met Pasen. "We bevinden ons nu in een zeer ernstige situatie", zei de bondskanselier. Voorafgaand aan het overleg was er de hoop dat er juist meer versoepelingen zouden komen tijdens Pasen.

"De hoop was dat vakantie in eigen land dan weer toegestaan zou worden", zegt de correspondent. "Of dat de groep waarmee je Pasen viert groter mocht zijn, maar daar heeft Merkel nu een stokje voor gestoken."

Vaccinaties lopen achter

Merkel zei daarnaast dat het land een race tegen de klok voert om mensen te vaccineren. Het land loopt achter met het aantal prikken ten opzichte van de verwachting. Ongeveer 9 procent van de bevolking heeft ten minste één prik gehad en ongeveer 4 procent ook de tweede. "Het kost meer tijd dan we dachten", zei Merkel. "Maar er is licht aan het einde van de tunnel."

Het land zit sinds halverwege december in lockdown. Vorige maand werden enkele regels voorzichtig versoepeld: zo mochten kappers en sommige scholen weer open. Nieuwe varianten van het coronavirus hebben het aantal besmettingen weer opgedreven. Vorige week waarschuwde minister van Volksgezondheid Jens Spahn al dat Duitsland in een derde coronagolf zit.

'Nieuwe pandemie'

In de afgelopen 24 uur zijn er bijna 7500 nieuwe besmettingen geconstateerd. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie op ruim 2,6 miljoen. In het afgelopen etmaal zijn 250 doden geregistreerd. In totaal zijn ruim 75.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Landelijk staat het aantal besmettingen per week sinds gisteren op 107 per 100.000 inwoners. Drie weken geleden stond dat nog op 60 per 100.000 per week. De meerderheid van de nieuwe besmettingen hangt samen met de Britse variant.

"We hebben feitelijk te maken met een nieuwe pandemie", zei Merkel. "In wezen hebben we een nieuw virus, duidelijk van hetzelfde type maar met totaal andere kenmerken", voegde ze eraan toe. "Aanzienlijk dodelijker, aanzienlijk besmettelijker en langer besmettelijk."

"Ondanks de oplopende besmettingscijfers is de bevolking de lockdown zat", zegt Van de Hulsbeek. "Er zit vooral wrevel omdat er tegenstrijdigheden in het beleid zitten. Zo mogen Duitsers weer naar de Balearen vliegen om vakantie te vieren, maar in eigen land mag niet gereisd worden. De steun voor de maatregelen wordt minder."