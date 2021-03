'Oud-CDA-bestuurder in Limburg sluisde tonnen subsidiegeld naar eigen bv's'

De voormalige Limburgse CDA-politicus Herman Vrehen heeft als directeur van een natuurstichting tonnen subsidiegeld naar zijn eigen bedrijven doorgesluisd. Dat schrijft NRC.

Vrehen is directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) in Limburg die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van het landschap. Dat gebeurt in opdracht van de provincie en gemeenten die hiervoor subsidies verleenden. Het zou gaan om ongeveer 3 miljoen euro op jaarbasis. Een deel van het geld kwam ook van de Postcodeloterij.

Voor de opdrachten werden statushouders en mensen met een arbeidshandicap via uitzendbureaus ingezet, maar een deel van de verleende subsidies, zo schrijft NRC, blijft via een inhuurconstructies achter in de bv's die in handen zijn van Vrehen. Ook verkocht hij producten van zijn eigen ondernemingen via de stichting.

CDA-verleden

De 59-jarige Vrehen leunt daarbij op zijn verleden als gedeputeerde voor het CDA in Limburg, schrijft de krant. CDA-gedeputeerden zouden hem aan opdrachten helpen.

Vrehen trad in 2009 af als CDA-gedeputeerde in Limburg, nadat er twijfels over zijn integriteit waren ontstaan. In de zogeheten Sinterklaasaffaire zou hij als bestuurder van de CDA-afdeling in zijn woongemeente Echt-Susteren heimelijk geld hebben toegespeeld aan bevriende organisaties. Ook waren er twijfels over de verkoop van zijn woonhuis aan een projectontwikkelaar met banden met het provinciebestuur.

Hoge beloning

Daarnaast zou Vrehen zichzelf laten inhuren voor bijna 130.000 euro voor een parttime aanstelling. Dat is twee keer zo veel als toegestaan door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De toezichthouder stelt IKL daarom mogelijk onder verscherpt toezicht.

De raad van toezicht, onder leiding van CDA'er Dieudonné Akkermans (burgemeester van Eijsden-Margraten), gaf toestemming voor de hoge beloning. Het CBF gaat met de raad in gesprek. In afwachting van het onderzoek is Vrehen tijdelijk uit zijn functie ontheven.

Tegenover de krant erkent hij zaken te hebben gedaan met zijn eigen ondernemingen en daar nog altijd achter te staan. Dat geldt ook voor zijn hoge salaris. Desondanks zegt Vrehen tegen NRC "dat het misschien wel het moment is om te zeggen: we gaan het anders doen".