Veel bezwaren afgewezen, sommige ondernemers moeten alle loonsteun terugbetalen

Ambtenaren waarschuwden er in interne stukken voor en nu gebeurt het in de praktijk: regels die bedacht zijn om werkgelegenheid te behouden, leiden soms tot schrijnende gevallen. Ondernemers die niemand hebben ontslagen moeten nu in sommige gevallen elke euro aan loonsteun terugbetalen.

Uit cijfers van het UWV blijkt dat tot nu toe ongeveer 5 procent van alle ondernemers die moeten terugbetalen bezwaar maakt. Ongeveer een vijfde van alle bezwaren wordt toegekend, het grootste deel dus niet. Minister Koolmees waarschuwde al vroeg dat maatwerk maar beperkt mogelijk zou zijn.

Dat ondernemers moeten terugbetalen heeft te maken met de opzet van de NOW-regeling. Die is bedoeld om mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden. Om te bepalen of dat daadwerkelijk is gebeurd, kijkt het UWV naar hoeveel loon er per maand tijdens de lockdown is betaald. Dat bedrag wordt vergeleken met het loon van januari 2020, vlak voor het begin van de coronacrisis. Voor iedere euro dat er minder loon is betaald, gaat er 90 cent van de steun af.

Het ministerie heeft voor januari 2020 als vergelijkingsmaand gekozen, omdat voor die maand (vlak voor de coronacrisis) alle salarisstroken waren opgemaakt toen de regelingen werden gemaakt. Zo wilde het ministerie fraude tegengaan, laat minister Koolmees weten.

Winkelier Angela Hamer uit Vaassen kreeg vorige week een brief van het UWV met de mededeling dat ze alle NOW-steun die ze tijdens de eerste lockdown heeft ontvangen moet terugbetalen. "Het gaat om 10.110 euro", zegt Hamer. "Dat was een flinke klap. Ik had verwacht dat ik iets moest terugbetalen, maar niet dat het om de volledige steun ging."