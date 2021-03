Taghi ziet veel aannames en geen bewijs

Eigenlijk wilde Ridouan Taghi zich niet richten tot "die fantast", waarmee hij kroongetuige Nabil B. bedoelde. "Want tegen die leugenaar heb ik niets te zeggen."

Toch stelde hij aan het einde van de eerste inhoudelijke zittingsdag van het Marengo-proces een paar vragen aan de man die in het verleden deel zou hebben uitgemaakt van zijn organisatie.

"Hij concludeert dat hij bij een club of organisatie zat, maar heeft hij weleens persoonlijk contact gehad met deze verdachten?" vroeg Taghi, doelend op de grote groep medeverdachten in de rechtszaal.

Nabil B. erkende dat hij lang niet iedereen kende. De opdrachten kwamen vooral van één verdachte: Said R., die nog altijd vastzit in Colombia.

"En de heer Taghi?", wilde Taghi weten. "Heeft u daar opdrachten van gehad?" Alleen via doorgestuurde berichten, legde de kroongetuige uit.

"Dat zijn allemaal aannames", reageerde Taghi. "Hoe weet hij dat die berichten van mij zijn? Staat mijn naam erboven? Ik zie nergens bewijs."

Niks te melden

Gestoken in een zwart jack, met kortgeknipt haar en een dun baardje, zat hij voor het eerst sinds zijn arrestatie in 2019 in de rechtszaal. De dag begon met de aanklacht van het Openbaar Ministerie.

Het OM houdt de groep van zeventien verdachten verantwoordelijk voor het uitvoeren van een reeks liquidaties en plannen en voorbereidingen daarvoor. "Iedere verdachte heeft een eigen rol vervuld en is een onmisbare schakel geweest in de organisatie die het plegen van moorden ten doel had", zei de officier van justitie.

Met de armen over elkaar hoorde Taghi aan hoe de officier van justitie zijn naam koppelde aan een groot aantal moordopdrachten. "Vooralsnog heb ik nog niks te melden", luidde zijn korte reactie op de beschuldigingen.

De meeste andere verdachten hadden evenmin behoefte om te reageren. Zij beriepen zich op hun zwijgrecht of ontkenden alles.

Maatregelen

Voor de aftrap van de inhoudelijke behandeling van het Marengo-proces waren extreme veiligheidsmaatregelen genomen. Het rechtbankgebouw in Amsterdam-Osdorp, waar de zitting werd gehouden, was omringd door zwaarbewapende agenten. In de lucht hingen enige tijd helikopters en een drone. Het gebied rond de rechtbank werd afgesloten op de momenten dat er verdachten werden aangevoerd.

Naar verluidt werd Taghi zelf per helikopter vanuit de gevangenis in Vught naar de omgeving van de rechtbank gevlogen, om het laatste stukje af te leggen in een konvooi met gepantserde auto's.

Opgeruimd

Kroongetuige Nabil B. zat in een afgeschermd gedeelte van de zittingszaal. Hij schetste waarom hij kroongetuige was geworden. Hij was bang "opgeruimd" te worden door zijn eigen organisatie, nadat hij nabestaanden van een vergismoord had verteld dat Taghi verantwoordelijk was voor de fout.

De zaak gaat in april verder. Dan mogen advocaten vragen stellen aan de kroongetuige.