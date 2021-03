Vijf jaar na aanslagen Brussel, sommigen wachten nog steeds op financiële steun

Een van de initiatieven die Verellen zelf nam is het organiseren van 'cirkels' met haar organisatie We have the choice. Als psychotherapeut probeert ze zo een veilige omgeving te creëren waarin mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. "Ieder kan een stukje van zijn beleving op dat moment in het midden leggen."

Het heeft drie dagen geduurd voordat Verellen wist dat haar partner bij de aanslag was overleden. In die drie dagen zijn de cirkels ontstaan, vertelt Verellen: "De eerste avond na de aanslag hadden we een hele dag gezocht naar Johan en we hadden hem niet gevonden. Vrienden en familie zijn uit wanhoop op de grond geploft en woorden proberen te geven waar eigenlijk geen woorden voor zijn."

Vanavond, vijf jaar na de zwarte dag, organiseert Verellen weer een cirkel, om stil te staan bij het verlies. "Het vreemde en mooie bij verlies, wat ik ook vijf jaar geleden heb gemerkt, is dat het ons doet beseffen wat ons dierbaar is, het is een toegangsdeur tot ons hart. Wat ons ook overkomt, we hebben de keuze hoe we ermee omgaan, dat is ook ons keuze als mens."