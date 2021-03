Podcast De Dag: de onderschepte berichten van Ridouan Taghi

Naast de verklaringen van kroongetuige Nabil B. vormt een gigantische hoeveelheid onderschepte, versleutelde berichten de basis onder het Marengo-proces dat vandaag inhoudelijk van start is gegaan. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zou in die berichten vrijelijk met zijn medeverdachten spreken over liquidaties en andere strafbare feiten. Grote vraag is óf en hoe bruikbaar de berichten zijn als bewijs in de rechtszaak.

Justitieredacteur Remco Andringa van de NOS vertelt in podcast De Dag wat er in de berichten staat en hoe justitie moet aantonen dat de verdachten ze hebben verstuurd. Dat is nog niet zo eenvoudig.

Advocaten hebben grote principiële bezwaren tegen het gebruik van dit zogeheten PGP-bewijs en voor hen hangt er ook veel af van het oordeel van de rechter in dit proces. Mogelijk heeft het grote gevolgen voor talloze rechtszaken in de toekomst waarin onderschepte berichten ook het centrale bewijs vormen.