Gemiddeld aantal besmettingen stijgt weer, hoe pakken onze buren het aan?

De nieuwe maatregelen gelden vier weken lang in 16 departementen, waar in totaal meer dan 20 miljoen Fransen wonen: een derde van de bevolking. Daar zijn de problemen het grootst. "Het gaat met name om de noordwestelijke hoek van Frankrijk, grofweg van Parijs tot aan de Belgische grens", zegt correspondent Frank Renout. "In andere delen van het land is de situatie minder ernstig. Vanwege die verschillen heeft de regering van president Macron gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak."

Renout verwacht dat deze nieuwe lockdown wel eens uitgebreid zou kunnen worden naar andere departementen waar de situatie verergert.

Macron, die de situatie in Parijs "kritiek" noemde, wil een derde landelijke lockdown voorkomen vanwege de sociale en economische schade. Ook in Frankrijk is er steeds meer onenigheid over het beleid. Burgemeester Hidalgo van Parijs noemde een lockdown eerder "inhumaan".

Verenigd Koninkrijk: zorgen nog niet verdwenen

Hoe anders is de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Waar in de andere buurlanden enkele procenten van de bevolking zijn gevaccineerd, heeft meer dan de helft van de Britse volwassenen al een prik gehad. En gisteren werd er zelfs een nieuw record gevestigd: ruim 800.000 vaccinaties in één dag.

"Dat is echt gigantisch veel", zegt correspondent Tim de Wit. "Tegelijk zie je de besmettingen ook enorm naar beneden gaan. In Nederland zijn er meer besmettingen dan in het Verenigd Koninkrijk, terwijl er hier veel meer mensen wonen." In het VK waren er de afgelopen week gemiddeld 56 besmettingen per 100.000 inwoners.

Het gaat in het VK ook goed met de ziekenhuisopnames. "Er is een enorme daling te zien en je moet bedenken dat ze van ver komen. In januari was het hier alarmfase 1, toen de Britse variant toesloeg en ziekenhuizen richting het kritieke punt gingen. Dat is nu helemaal omgeslagen."

Maar bij de Britten is er allerminst sprake van een hosanna-stemming. "Zo zijn ze hier gealarmeerd over wat er in de rest van Europa gebeurt. En tegelijkertijd is er ook bezorgdheid over de eigen situatie. Stel dat er nog andere coronamutaties ontstaan en naar Groot-Brittannië komen, beschermt het vaccin dan nog? Het risico is dus nog niet verdwenen, en de zorgen ook niet."