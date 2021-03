Amnesty roept FIFA op invloed uit te oefenen op Qatar: 'Moet wel nu gebeuren'

"Het WK zou gewoonweg niet mogelijk zijn zonder de arbeidsmigranten, die 95 procent van de beroepsbevolking in Qatar vormen", zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty Nederland.

"Ze werken aan de bouw van stadions en andere WK-faciliteiten, de aanleg van wegen en de metro, in de horeca en de beveiliging. Dit toernooi leunt op het harde werk van mannen en vrouwen die duizenden kilometers hebben gereisd om hun families te onderhouden. Maar nog te vaak wordt het verblijf voor deze arbeiders in Qatar gekenmerkt door misbruik en uitbuiting."

Ook KNVB zit niet stil

Bij monde van secretaris-generaal Gijs de Jong liet de KNVB zich eerder ook al kritisch uit over Qatar. "Wij zijn nooit voorstander van een WK daar geweest. Maar we willen geen toernooien boycotten, omdat we vinden dat sporters niet de dupe mogen zijn van wanbeleid of geschonden mensenrechten."

"We willen met de overheid het convenant Mensenrechten & Sport sluiten, een richtlijn voor deelname aan sportevenementen in omstreden landen. En mede door de KNVB neemt de FIFA mensenrechten nu op in biedingsprocedures naar volgende WK's."