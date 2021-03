Sociale media waren onmisbaar in campagne, maar lijken niet doorslaggevend

De verkiezingscampagne eindigde woensdagavond zoals hij de afgelopen weken ook was: online. Een voor een spraken lijsttrekkers, sommigen in een zelfgebouwde studio, live hun kiezers toe. Op sociale media deelde D66 een video van een op tafel springende Sigrid Kaag bij de bekendmaking van de eerste exitpoll. Het werd het beeld van de avond.

Sociale media waren deze verkiezingen, bij gebrek aan grote bijeenkomsten door corona onmisbaar. Wat hebben ze nu uiteindelijk opgeleverd?

Er is in de laatste verkiezingsweek nog fors geïnvesteerd in online advertenties op Facebook en Instagram, blijkt uit data van het sociale netwerk zelf. Forum voor Democratie (FvD) gaf het meeste geld uit: bijna 150.000 euro. Daarna komt het CDA, dat in dezelfde periode 115.000 euro uitgaf. Ze gaven allebei in een week tijd meer dan een ton uit, maar de resultaten liepen fors uiteen: FvD won, het CDA verloor juist.

Pleister op de wond

"Als je campagne niet goed verloopt kun je wel veel geld uitgeven aan online advertenties, maar dan is dat slechts een pleister op de wond", zegt Tom te Buck, strateeg bij campagnebureau BKB. "Dat kan niet voorkomen dat je enorm verliest, zoals we zagen bij het CDA."

Dit gaven de partijen tussen 11 en 17 maart uit aan online advertenties op Facebook en Instagram (de PVV heeft geen profielen op deze sociale media):