Oproep burgemeesters voor erkenning leed Molukkers

In de brief stellen de burgemeesters dat het het nieuwe kabinet zou sieren "te erkennen dat de wijze van ontvangst en opvang destijds in Nederland onwaardig is geweest ". Daarnaast moet er meer geïnvesteerd worden in de Molukse gemeenschap, zeggen de burgemeesters: "De erkenning van deze situatie heden is van groot belang, omdat de onvrede die wij als burgemeester hierover nog steeds aantreffen ertoe leidt dat velen binnen de Molukse gemeenschap ook nu nog moeilijk naar de toekomst kunnen kijken. Zeker bij de jongste generaties zal een dergelijke gebaar veel pijn weghalen."

De brief wordt vanavond door de burgemeesters online gedeeld en staat maandag in de Volkskrant.

In een thema-uitzending van het het radioprogramma Hilversum Uit stelt burgemeester Han Weber van de gemeente Zuid-Hollandse Zuidplas dat de tijd rijp is voor erkenning van het leed. "Zeventig jaar geleden was de aankomst van de Kota Inten, het eerste schip. Dat vind ik, met mijn collega's met Molukse wijken, een moment om te zeggen: we moeten weer opnieuw aandacht vragen, want dat leed is nog niet geleden. Dus het is heel belangrijk dat die erkenning van de Nederlandse overheid er komt."

Naast Zuidplas, hebben de burgemeesters van Breda, Culemborg, Epe, Huizen, Assen, Woerden, Vijfherenlanden, Vught en Krimpen aan den IJssel de oproep ondertekend.