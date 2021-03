30.000 vrijwilligers verzamelen zwerfvuil op de Landelijke Opschoondag

Vooral veel plastic, maar ook blikjes, sigarettenpeuken en andere troep. Zo'n 30.000 vrijwilligers, onder wie de achtjarige Sophie Lopers uit Smilde, hebben vandaag afval geruimd. Met de grijptang en een vuilniszak deden ze mee aan de Landelijke Opschoondag.

"Plastic is niet goed voor de dieren", motiveert Sophie haar schoonmaakactie bij RTV Drenthe. "Als een stuk afval een oranje kleur heeft, denken konijnen misschien dat het een wortel is. En dan gaan ze dood als ze het plastic opeten."

De Landelijke Opschoondag is een jaarlijkse actie van Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation, maar moest door corona voor de tweede keer op rij in aangepaste vorm plaatsvinden. Dus geen buurtbewoners die massaal hun wijk schoonvegen, maar groepjes van twee die proberen om zoveel mogelijk zwerfvuil te verwijderen.

"In de jaren hiervoor hebben we ook wel eens 200.000 deelnemers gehad", zegt Helene van Zutphen, directeur van Nederland Schoon. "Nu vroegen we mensen alleen de straat op te gaan met de eigen 'coronakring'. Gelukkig deden er dit jaar weer heel veel kinderen mee, dat was leuk om te zien. Zij kunnen er ook veel van leren."

Opvallend veel mondkapjes

Alleen al in Lelystad is zo'n 2800 liter afval verzameld, meldt Omroep Flevoland. Volgens een deelnemer zijn daar dit jaar opvallend veel mondkapjes gevonden. In Zierikzee loopt een groep vrijwilligerstegen een kapotte wc-pot en een tl-balk op. "Dit meld ik aan de gemeente", zegt een van de vrijwilligers bij Omroep Zeeland. "Die moeten zij maar ophalen. Anders is m'n zak natuurlijk niet meer te dragen."

Verspreid door het hele land werden zo'n 45.000 opruimacties gehouden. De zwerfvuilverzamelaars maakten foto's van hun verzamelde afval en plaatsten die op de app Litterati. Die houdt bij waar het afval gevonden is, en eventueel van welk merk het afval afkomstig is. Zo kunnen bedrijven die meedoen aan de opruimdag, zoals McDonald's en Pathé, de gegevens gebruiken om te zien waar zwerfafval vandaan komt en zich ophoopt. "Zij kunnen dan vervolgens specifieker naar die plekken toe om daar op te ruimen", aldus Van Zutphen.