Verzorger zwaargewond na aanval reuzenpanda in Belgische dierentuin

Een reuzenpanda heeft vanmiddag een van zijn verzorgers aangevallen in een dierentuin in het Belgische Brugelette. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar, melden Belgische media. Hij heeft onder meer verwondingen aan z'n armen en benen.

Wat er precies is misgegaan, wordt onderzocht, zegt een woordvoerder van het park: "In een gang waar alleen verzorgers kunnen komen, kwam het personeelslid om nog onbekende reden oog in oog te staan met de panda. Die viel aan en beet de verzorger in zijn arm en been. Wat er fout is gegaan, wordt nu onderzocht. "

Als panda's volwassen zijn mogen verzorgers niet meer in dezelfde ruimte zijn. Volgens een woordvoerder van het park zijn reuzenpanda's solitaire dieren die erg agressief kunnen reageren als iemand hun territorium binnentreedt.

Terug naar China

De panda in kwestie, Tian Bao, is een jong van Chinese bruikleenpanda's. Zijn moeder Hao Hao en vader Xing Hui werden in 2014 door de Chinese overheid aan België gegeven voor een periode van 15 jaar. Twee jaar later werd Tian Bao geboren, als eerste babyreuzenpanda in de Benelux.

Eigenlijk zou Tian Bao begin dit jaar naar China verhuizen om daar deel te nemen aan een fokprogramma. Zijn vertrek werd echter voor onbekende tijd uitgesteld. Het plan is nu dat hij uiterlijk aan het eind van het jaar naar China verhuist, In 2019 kreeg Tian Bao er een broertje en een zusje bij.

Ook Nederland heeft sinds een aantal jaar reuzenpanda's uit China in bruikleen. In Ouwehands Dierenpark werden Wu Wen en Xing Ya in 2020 ouders van Fan Xing. Het pandajong keert terug naar China als hij vier jaar oud is.