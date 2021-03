RIVM: 7668 nieuwe besmettingen, hoogste sinds begin januari

Bij het RIVM werden 18 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 46. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 31 doden per dag, tegen 35 doden per dag een week eerder.

Hoe het aantal doden zich ontwikkelt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. En waar het aantal coronabesmettingen in de rest van de samenleving stijgt, is dat in de verpleeghuizen juist niet zo.

Er zijn nu 260 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 305. Op het toppunt waren dat er meer dan 850.