Regen legt 3000 jaar oud offerbeeldje bloot in Griekenland

Volgens de onderzoekers werden runderen, net als paarden, vaak gebruikt voor offers. Omdat deze dieren in de Oudheid zo'n belangrijke rol speelden in het overleven van mensen, namen ze in de verering van de goden ook een belangrijke plaats in. Daarbij werd vaak een beeldje gebruikt in plaats van een levend dier.

De tempel van Zeus waar het vuistgrote beeldje werd gevonden is vooral bekend als de plek waar elke vier jaar de olympische vlam wordt ontstoken.