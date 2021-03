'Oplossing voor bloedstolsels en tekort aan bloedplaatjes na prik met AstraZeneca'

Onderzoekers van de universiteit van Greifswald in Duitsland hebben naar alle waarschijnlijkheid een oplossing gevonden voor patiënten die na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin de uiterst zeldzame combinatie van trombose en een plotseling tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie) krijgen.

Het lijkt erop dat patiënten die na de prik deze gelijktijdige verschijnselen vertonen, behandeld moeten worden met andere antistollingsmiddelen dan het veelgebruikte heparine, hebben de Duitsers ontdekt.

Een Noorse onderzoeksgroep van het universitair ziekenhuis in Oslo kwam onafhankelijk van de Duitse onderzoekers tot een vergelijkbare conclusie.

Heparine kan zorgen voor HIT, heparine-geïnduceerde trombocytopenie. Als een patiënt HIT ontwikkelt, veroorzaakt de heparine een veel te sterke reactie van het afweersysteem waardoor in hoog tempo bloedplaatjes gebruikt worden en er een tekort ontstaat. Daarbij veroorzaken de bloedplaatjes ook bloedstolsels in de hersenen.

De zeven Duitse patiënten bij wie zich de zeldzame combinatie van trombose en trombocytopenie voordeed, hebben geen van allen heparine gehad. In hun geval is het ziekteproces mogelijk door de vaccinatie op gang gebracht.

Groot enthousiasme

"Als je stuit op een patiënt met die ultra, ultra zeldzame complicatie", zegt trombose-expert en hoofd interne geneeskunde van het Radboudumc Saskia Middeldorp, "dan moet je meteen een ander antistollingsmiddel geven dan heparine en een HIT-test doen."

Middeldorp is razend enthousiast over de ontdekking van haar Duitse collega Andreas Greinacher en zijn team van de medische faculteit van de Universiteit van Greifswald, in het uiterste noorden van Duitsland vlakbij de Poolse grens.

"Dit is een ontdekking die enorme consequenties kan krijgen, we weten nu wat we moeten doen als deze bijzondere complicatie zich voordoet bij een patiënt. En we kunnen de angst bezweren die is ontstaan naar aanleiding van de berichten over het optreden van deze complicatie. We zijn al de hele middag internationaal met stollingsspecialisten aan het mailen over de implicaties van deze bevindingen. Iedereen is heel enthousiast."

Middeldorp benadrukt dat er niets verandert aan het advies om de vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin weer op te pakken. "De voordelen zijn echt veel groter dan de nadelen. Deze mogelijke bijwerking is echt heel zeldzaam."