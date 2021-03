70 jaar geleden arriveerden de eerste Molukkers: 'Ze werden in kampen gestopt'

De driedelige serie Verleden Tijd is een coproductie van regionale omroep L1 en Omroep MAX. Nira Kakerissa bezoekt in de serie verschillende plekken die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van haar familie en andere Molukse gezinnen, zoals de aankomstplek in Rotterdam en het kamp waar haar familie verbleef. Ook spreekt ze in de documentaire met verschillende generaties Molukse Nederlanders. De serie is vanaf zaterdag te zien bij de regionale omroep L1. Vanaf dinsdag 23 maart om 18.20 uur is de serie wekelijks te zien op NPO2.

De NOS zendt op 21 maart een herdenkingsprogramma uit vanuit Rotterdam en Tiel. Het evenement is vanwege de coronacrisis versoberd. In het programma spreekt Winfried Baijens onder meer met directeur Henry Timisela van het Moluks Museum in Den Haag.