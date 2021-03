Vloer van Noorderparkbad kan niet tegen vocht en moet vervangen worden

De vloer van het Noorderparkbad in Amsterdam moet vervangen worden, omdat die niet tegen chloor, warmte en vochtigheid kan. De tegels van het in 2015 geopende zwembad lieten los.

"Helaas is er bij de bouw een tegelvloer aangelegd die niet bestendig is tegen het leven in een zwembad", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen AT5.

Vanwege de aanleg van de nieuwe vloer is het binnenbad tot 8 mei gesloten. Het buitenbad is wel open. Schoolzwemmers en volgers van particuliere lessen krijgen tijdelijk elders les, meldt NH Nieuws.

Na de opening van het zwembad zes jaar geleden, werd het alom geprezen. Het bad werd gekozen tot mooiste zwembad ter wereld en won in 2016 bij de Amsterdamse Architectuurprijs zowel de jury- als de publieksprijs. De jury noemde het tegelwerk destijds "verrassend".