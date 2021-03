Tot 5 jaar cel voor reeks gewelddadige Grindr-berovingen

Twee Brabantse mannen van 19 en 20 zijn veroordeeld tot respectievelijk drie en vijf jaar celstraf voor een reeks gewelddadige berovingen. Sem R. en Raymond D. spraken via datingapp Grindr af met mannen, die vervolgens met bruut geweld werden beroofd.

De slachtoffers dachten een date te hebben, maar werden in de val gelokt. Bij de ontmoeting werden de mannen onder druk gezet grote geldbedragen af te staan.

R. en D. gingen daarbij steeds gewelddadiger te werk, blijkt uit het politieonderzoek. Aanvankelijk dreigden ze hun slachtoffer te verwonden of werd er 'slechts' geslagen of geduwd, later werden de slachtoffers vastgebonden en hardhandig toegetakeld. Twee mannen werden met tape omwikkeld en ontvoerd in de kofferbak van hun eigen auto.

'Geaardheid geen rol'

De twee mannen werden vorig jaar aangehouden, na een afluisteroperatie door de politie. R. en D. werden staande gehouden toen ze onderweg waren naar een nieuw slachtoffer. In hun auto werden messen, boksbeugels en ducttape aangetroffen.

De destijds 18-jarige Raymond D. bekende vorig jaar dat hij vier mannen heeft mishandeld en beroofd. Hij is vrijgesproken van de andere vier zaken en krijgt daarom met drie jaar een lagere gevangenisstraf dan Sem R., die alles heeft ontkend. Zijn advocaat heeft hoger beroep aangetekend.

Volgens D. speelde de geaardheid van de slachtoffers geen rol, maar waren de twee vooral op geld uit. Maar ze scholden hen wel met 'vieze homo' uit bij de berovingen.

Nog altijd angst

Vier slachtoffers van de Grindr-berovingen deden onlangs anoniem hun verhaal bij Omroep Brabant. Zo vertelde een man hoe hij gedwongen werd via zijn bankapp de limiet van zijn bankpassen te verhogen, waarna ruim 5000 euro van zijn rekening werd gehaald. Met ducttape om zijn armen en benen werd hij achtergelaten in het buitengebied van Tilburg.

Een ander slachtoffer vertelde dat hij argwaan kreeg toen hij per fiets onderweg was naar zijn afspraakje. Toen hij zich omkeerde, werd hij achtervolgd en van zijn fiets geschopt. Onder bedreiging van een mes stond hij zijn pasjes en telefoon af.

De slachtoffers hebben nog altijd last van hun angstige ervaringen. Een van de ontvoerde mannen heeft dagelijks flashbacks en nachtmerries, vertelde hij Omroep Brabant vorige maand. "Ik durf nu pas langzaam aan rustig naar buiten, maar niet alleen."

Politie en justitie houden er rekening mee dat er meer mannen slachtoffer zijn geworden van de twee Brabanders.