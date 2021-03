Shell wist al in 1968 dat gebruik van fossiele brandstof gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid

De olie-industrie weet al zeker 50 jaar dat luchtvervuiling als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen serieuze gezondheidsproblemen kan opleveren. Shell schreef daar al in 1968 over, blijkt uit een intern rapport dat The Guardian openbaar maakte.

"Het is evident dat gemotoriseerde voertuigen verreweg de grootste bron van luchtvervuiling is", schrijft Shell in het document. In de Verenigde Staten stootten deze voertuigen een miljoen ton fijnstof uit in 1968. "Fijnstof in combinatie met giftige substanties worden over het algemeen beschouwd als de echte schurken voor gezondheidseffecten."

Ook Imperial Oil - een dochterbedrijf van ExxonMobil - schreef al in de jaren zestig in een intern document dat de petroleum-industrie een belangrijke veroorzaker "van veel van de belangrijkste vormen van vervuiling" is.

Broeikaseffect

Shell noemt in het rapport uit 1968 ook het broeikaseffect. Het bedrijf schrijft dat er stemmen zijn die zeggen dat de uitstoot van C02 ingedamd moet worden om het broeikaseffect te voorkomen. Maar Shell was hier nog niet van overtuigd, blijkt uit het stuk. "Dit effect staat niet vast en bovendien voorspelt een tweede school dat de aarde afkoelt als gevolg van een verhoogde reflectiviteit vanwege de aanwezigheid van aerosolen."

Elf jaar later noemde Shell de toename van CO2 in de atmosfeer wel reden tot zorg en vroeg om verder onderzoek, schreef De Correspondent vier jaar geleden. In hetzelfde artikel zette de journalistieke website ook een door Shell gemaakte film uit 1991 online waarin het bedrijf waarschuwde voor klimaatverandering en opriep tot actie.

In dezelfde tijd waarin die film werd vertoond op scholen over de hele wereld, schonk Shell ook geld aan de prominente klimaatscepticus Frits Böttcher. Het doel daarvan was verwarring zaaien over de klimaatverandering en de menselijke rol daarin, onthulde Follow the Money vorig jaar.

Shell liet desgevraagd weten niet in de gelegenheid te zijn om te reageren op de onthullingen.