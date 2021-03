Noodverordening om complotdenkers te weren van begraafplaats in Bodegraven

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een noodverordening ingesteld om complotdenkers te weren van de begraafplaats in Bodegraven. Ook krijgt de begraafplaats permanente beveiliging. Volgens de gemeente is dat nodig om te voorkomen dat de grafrust nog langer geschonden wordt.

Op de begraafplaats worden veel bloemen gelegd bij graven van mensen die op jonge leeftijd zijn gestorven. Complotdenkers geloven dat de kinderen begin jaren 80 op satanische wijze zijn vermoord door een RIVM-wetenschapper samen met de lokale huisarts. Bij de politie is daarvan geen aangifte bekend. De wetenschapper en de huisarts kennen elkaar niet.

De bloemen bij de graven zijn op verzoek van de families verwijderd. De gemeente wil dat het bloemenleggen definitief stopt. "Nabestaanden voelen zich door de acties van deze activisten en complotdenkers zeer gegriefd", schrijft de gemeente in een verklaring.

Aanmelden en legitimatieplicht

Volgens de gemeente is het noodzakelijk om een noodverordening in te stellen. "De groep inwoners in Bodegraven die vindt dat er geen actie gevoerd kan worden op een begraafplaats en dat de grafrust hierdoor geschonden wordt, wordt steeds groter. Dit zou mogelijk tot confrontaties kunnen leiden en de openbare orde komt hierdoor mogelijk in het gedrang."

In de noodverordening staat dat de begraafplaats alleen bezocht mag worden door eerste-, tweede- en derdegraads familieleden van een overleden persoon. Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden en er geldt een legitimatieplicht. Alleen voor het bijwonen van een begrafenis wordt hierop een uitzondering gemaakt.

De verordening geldt in eerste instantie voor drie maanden, meldt Omroep West.