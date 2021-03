Waarom duurt het tellen in Rotterdam zo lang?

In het merendeel van de gemeenten zijn de uitslagen op partij-niveau inmiddels bekend, maar in Rotterdam wordt nog druk geteld. "We tellen vanochtend de stemmen die we vannacht niet hebben gered", vertelt Yvonne van Hal, verantwoordelijk voor het operationele proces, vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Daarna tellen we vanmiddag de stemmen op kandidaatsniveau. Met verse telteams."

Rotterdam stopte vannacht nadat 62 procent van de stemmen geteld waren. De voorlopige tussenstand werd niet bekendgemaakt omdat het beeld volgens de gemeente nog niet betrouwbaar genoeg was.

Corona

"Het ligt aan meerdere dingen", zegt Van Hal. "Zo viel er een aantal tellers uit doordat ze corona bleken te hebben, dus we hadden minder mensen dan gepland."

Daarnaast moesten veel stembussen na 21.00 uur eerst naar Ahoy worden gereden. "We hebben 66 stembureaus die te klein waren om op locatie te tellen. Die zijn uit heel Rotterdam naar Ahoy gekomen, dus dan begin je eigenlijk al met vertraging", zegt Van Hal.

Ook zijn de stembiljetten door het recordaantal partijen dit jaar groter dan voorgaande jaren. Het uitvouwen en controleren van de stem neemt daardoor meer tijd in beslag.

Voorkeursstemmen

Rond 03.00 uur sloeg vannacht de vermoeidheid toe bij de tellers. "Dan denk je: is het nog verstandig om door te gaan met tellen?", zegt Van Hal. Dus koos de gemeente ervoor om te stoppen en een paar uur later verder te gaan.

Als alle stemmen op lijstniveau zijn geteld worden ze geteld op kandidaat-niveau. Dan wordt gekeken op wie gestemd is en wie op basis van voorkeursstemmen in de Tweede Kamer komt.

De gemeente verwacht nog zeker tot het einde van de middag bezig te zijn.