Grote drugsvondst in haven Rotterdam, straatwaarde ruim 300 miljoen euro

Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane gisteren ruim 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verdeeld over 4425 pakketten en waren verstopt in een container.

Die container was dinsdag aangekomen in Antwerpen vanuit Ecuador en was bestemd voor een fruitbedrijf in Rotterdam.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de drugs een straatwaarde van ruim 300 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd.