Liberale partijen VVD en D66 laten links en confessioneel ver achter zich

Toch is regeringsdeelname van het CDA zeker niet uitgesloten. De huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zou getalsmatig zo doorkunnen. Sterker nog, die eerste drie zouden de ChristenUnie kunnen laten vallen en hebben dan nog een meerderheid van 77 zetels, ondanks het verlies van het CDA. Dat levert echter geen meerderheid op in de Eerste Kamer, dus het is goed mogelijk dat een extra partij in het kabinet toch wenselijk geacht wordt.

Uiterst rechts electoraat stabiel

Opvallend is ook de uitslag op de uiterste rechterflank van het politieke spectrum. Forum voor Democratie verloor in de peilingen de laatste maanden flink vanwege rellen over antisemitisme en racisme, maar verviervoudigt toch het aantal zetels dat het vier jaar geleden haalde. De partij van Thierry Baudet gaat van twee naar acht zetels, afgaand op de exitpolls. De partij profileerde zich als enige in de campagne als tegenstander van het complete coronabeleid van het kabinet.

Ook nieuwkomer JA21, gevormd door voormalige FVD-leden, wint. Het lijkt de Kamer met drie zetels te betreden. Toch is het totale electoraat voor de uiterst rechtse partijen redelijk stabiel, zegt politicoloog Tom van der Meer. De PVV verliest een paar zetels en daarmee heeft deze kant van het politieke spectrum "opnieuw ongeveer een zesde van het aantal zetels", aldus Van der Meer.

Joost Eerdmans van JA21 verheugd over entree in de Kamer: