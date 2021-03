Update exitpoll Ipsos: VVD grootste partij, D66 na grote winst tweede partij

Foutmarges groter

Bij elke gewone peiling, exitpoll of prognose is er sprake een foutmarge. De uitslag kan voor een partij hoger of lager uitvallen dan gepeild. Vanwege het briefstemmen en de verdeling van het fysieke stemmen over meerdere dagen, is de foutmarge groter dan normaal.

Waar in andere jaren het daadwerkelijke aantal zetels dat een partij behaalt meestal maximaal één scheelt met de exitpoll, zijn dat nu twee zetels. Blijkt bijvoorbeeld uit de exitpoll dat een partij 15 zetels haalt, dan kunnen dat er in de einduitslag dus ook 13 of 17 worden.

Bij partijen met een laag zetelaantal zal die marge in de praktijk kleiner zijn. Een partij die in de exitpoll op twee zetels staat komt hoogstwaarschijnlijk niet op nul of vier zetels uit, maar kan wel op één of drie komen.